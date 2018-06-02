(CNN)-- حي المسالمة الذي يقع في مدينة أم درمان السودانية يحتضن عدداً كبيراً من المجموعات المتباينة ثقافياً ودينياً دون تفريق بينهم، شاهد هذا الفيديو وتعرف على هذه المنطقة.
بين الصوفية والمسيحية.. حي المسالمة يحتضن السودانيين بكافة أطيافهم
حي المسالمة يحتضن السودانيين بكافة أطيافهم
من الشرق
آخر تحديث منذ7 دقائق.
1:59
الحي يحتضن عدداً كبيراً من المجموعات المتباينة ثقافياً ودينياً دون تفريق بينهم.
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