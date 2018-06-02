بين الصوفية والمسيحية.. حي المسالمة يحتضن السودانيين بكافة أطيافهم

(CNN)-- حي المسالمة الذي يقع في مدينة أم درمان السودانية يحتضن عدداً كبيراً من المجموعات المتباينة ثقافياً ودينياً دون تفريق بينهم، شاهد هذا الفيديو وتعرف على هذه المنطقة.