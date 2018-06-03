(CNN)-- نفق ذكر حوت طيار قصير الزعنفة في جنوب تايلاند بعد تناوله أكثر من 17 رطلاً من الأكياس البلاستيكية ومواد التعبئة. الحوت يعتبر ضحية للنفايات التي تتناثر في محيطات العالم. أثناء تشريح جثة الحيوان، أزال الأطباء البيطريون أكثر من 80 كيساً بلاستيكياً من بطن الحوت.
بسبب النفايات.. نفوق حوت بعد ابتلاع 80 كيس بلاستيكي
نفوق حوت بعد ابتلاع 80 كيس بلاستيكي
منوعات
آخر تحديث الأحد, 03 يونيو/حزيران 2018; 07:49 (GMT +0400).
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أثناء تشريح جثة الحيوان، أزال الأطباء البيطريون أكثر من 80 كيساً بلاستيكياً من بطن الحوت.
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