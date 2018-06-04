تغريدة طريفة لشاب مصري حول "إضراب الأردن" تجتاح تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الوقت الذي لا تزال فيه احتجاجات الأردن مستمرة في محيط المقر الحكومي بالعاصمة عمّان ومدن أخرى، ومحاولة آلاف المحتجين الوصول الى منطقة "الدوار الرابع"، أثارت تغريدة طريفة لشاب مصري يستفسر عما يجري ضجة على موقع تويتر.

فقد كتب شاب يدعى "يونس" عبر حسابه على تويتر يسأل الأردنيين عن المقصود بعبارة "الدوار الرابع" والتي ظنّ بداية أنها "الدور الرابع" أي الطابق الرابع.

بعد ذلك، قام عدد من المغردين بإيضاح المسألة للشاب، بأن الاحتجاج في منطقة "الدوار الرابع" قرب مقر رئاسة الوزراء، لتنتشر قصته بين عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الشاب المصري وبعد أن تلقى عدداً هائلاً من التعليقات، عاد ليعلق بشكل طريف، قائلاً: "يا نهار جهل وانا اللي فاكركوا بتتظاهروا في عمارة .. اسف يا جدعان .. ربنا معاكوا وينصركوا يااارب .. احنا كمان البنزين هيغلي عندنا بس احنا حرفيا هنقعد في الدور الرابع كل واحد علي سريره."

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.