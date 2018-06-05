شاهد.. طفل يبهر رواد مواقع التواصل بصوته

يظهر في هذا الفيديو الطفل، آدم كورنوسكي، وهو يعزف ويغني أغنية "تخيل" لجون لينون في برنامج للمواهب في مدرسته، وقد انتشر التسجيل بشكل كبير بعد أن نشرته والدته على صفحتها بموقع فيسبوك