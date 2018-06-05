يظهر في هذا الفيديو الطفل، آدم كورنوسكي، وهو يعزف ويغني أغنية "تخيل" لجون لينون في برنامج للمواهب في مدرسته، وقد انتشر التسجيل بشكل كبير بعد أن نشرته والدته على صفحتها بموقع فيسبوك
شاهد.. طفل يبهر رواد مواقع التواصل بصوته
شاهد.. طفل يبهر رواد مواقع التواصل بصوته
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و3 دقائق.
0:37
آدم كورنوسكي، يعزف ويغني أغنية "تخيل" لجون لينون في برنامج للمواهب في مدرسته، وقد انتشر التسجيل بشكل كبير بعد أن نشرته والدته على صفحتها بموقع فيسبوك.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.