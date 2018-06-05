لطيفة تكشف حقيقة "منعها" من دخول السعودية.. وسفارة المملكة بتونس ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الضجة التي حصلت حول ما تم تداوله عن "منعها" من دخول السعودية، أوضحت الفنانة لطيفة التونسية أنها لم تُمنع من العمرة لأنها لم تطلب من أي سفارة سعودية ذلك أبداً."

وأضافت لطيفة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنها لم تطلب ذلك بسبب خوفها من تكرار موقف حدث قبل 7 سنوات عندما ذهبت لإحياء عرس بفيزا زيارة من السفارة السعودية في بيروت."

وكانت السفارة السعودية في تونس قد أوضحت من جهتها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن لطيفة لم يسبق لها التقدم بطلب تأشيرة للحج أو العمرة، مؤكدة أن بامكانها التقدم بطلب الحصول عليها كغيرها متى رغبت.

ويأتي هذا الجدل بعد تصريحات لطيفة في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "مجموعة انسان" على قناة MBC، قالت فيه إنها "ظُلمت في 2011 حيث حصلت على تأشيرة لزيارة المملكة من السفارة السعودية في بيروت، وذلك لإحياء حفل زفاف، وبعد وصولها الى السعودية طُلب منها في المطار المغادرة،" حيث قيل إن دخولها الى البلاد غير مسموح به دون إيضاح الأسباب، على حد تعبيرها.

لطيفة أكدت في مقابلتها أنها لا تعلم سبب ما حدث، مشيرة الى أنها كانت تخاف أن تتقدم بطلب الحصول على تأشيرة منذ ذلك الوقت، مضيفة أنها تشعر وكأنها "محرومة من ان تؤدي العمرة أو تزور المدينة.