بدء التصوير لـ"جن" في الأردن.. أول مسلسل عربي من نتفليكس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب اليوم الذي سيشاهد فيه العالم العربي على شاشاته، أول مسلسل أصلي باللغة العربية من منطقة الشرق الأوسط على "نتفليكس". إذ بدأ التصوير الأساسي لمسلسل "جن" في العاصمة الأردنية، عمّان، في الـ12 من أغسطس/آب من هذا العام، وفق الموقع الرئيسي لشركة "نتفليكس".

والمسلسل من إنتاج شركة "كبريت برودكشن"، وسيُخرج ويُنتج من قبل النجم اللبناني، ميرجان بو شعيا، الذي أخرج فيلم "فيلم كتير كبير" سابقاً.

كما سيتولى الثنائي إيلان وراجيف داساني، اللذان أنتجا فيلم "Seam"، الإخراج التنفيذي.

ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشبان العرب، توضع صداقاتهم وعلاقاتهم الرومنسية على المحك عندما يستدعون - وبغير قصد - قوى خارقة من عالم الجن.

ومن شأن المسلسل أن يقدم للعالم المعاصر "لمحة عن الفلكلور شرق الأوسطي الفريد من نوعه، ويطرح مواضيع معاصرة حول أساطير الجِنّ من خلال قصة خارقة للطبيعة عن الصداقة، والحب، والمغامرة"، وفقاً لـ"نتفليكس".

كما أن العمل الدرامي سوف يعمل على تمثيل أشخاص من الشرق الأوسط على الشاشة، إذ يقول المنتج التنفيذي والكاتب المشارك، داساني: "صادفنا العديد من المراهقين المحليين الذين عبروا عن استيائهم لعدم مشاهدة ما يمثلهم بدقة على شاشة التلفاز، وإننا في غاية السعادة لتحقيق ذلك لهم، بل ونعتبر ذلك من بين مسؤولياتنا أيضاً".

وعلّق نائب الرئيس للعروض الدولية الأصلية لدى "نتفليكس"، إريك بارماك، على المشروع، قائلاً إنه سيكون "غنياً بسرد الحكايات، والمغامرات، وحبكة الروايات المثيرة للاهتمام من الأردن، كما سيكون متاحاً للمشاهدة أمام جمهورنا في مختلف أنحاء العالم".

ويتكون طاقم المسلسل من مجموعة من "النجوم الصاعدين" في منطقة الشرق الأوسط، مثل سلمى ملحس، وحمزة أبو عقاب، وسلطان الخليل، وغيرهم.

ومن المتوقع أن يُعرض المسلسل، المكون من 6 حلقات، عبر شبكة “نتفليكس" حول العالم بحلول العام 2019.