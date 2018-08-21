في مراسم تقليدية.. هكذا أعلن نيك جوناس وبريانكا شوبرا عن خطوبتهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد العديد من التساؤلات التي دارت حول ظهورهما معاً في حفل "ميت غالا"، أكّد نيك جوناس وبريانكا شوبرا خطوبتهما من خلال احتفال هندي تقليدي.

الموسيقيّ نيك جوناس أعلن، السبت الماضي، أنه مخطوب لنجمة مسلسل " كوانتيكو"، الممثلة الهندية، بريانكا شوبرا من خلال صورة نشرها خلال موقع "إنستغرام"، كتب فيها "السيدة جوناس المستقبلية. قلبي، وحبّي".

وعبّرت شوبرا عن الأحاسيس ذاتها وذلك عبر مشاركة الصورة نفسها، التي تُظهر النجمين وهما ينظران بمحبة إلى الآخر، وكتابة: "مأخوذة من كل قلبي وروحي"، تعليقاً على الصورة.

ونشر كلاهما الصور بعد ما وصفته وسائل الإعلام الهندية باحتفال تقليدي في الموطن الأم لشوبرا، إذ تُظهر ارتداء النجمين لملابس هندية تقليدية في وسط مراسم خطوبة تقليدية.

ووصل جوناس مع والديه إلى مومباي ليلة الخميس لحضور الاحتفال، وفقاً لـCNN-News18.

وينهي هذا الخبر أسابيع من التساؤلات بعد أن ظهرت شوبرا في صورة نشرتها الممثلة الهندية، رافينا تاندون، عبر "إنستغرام" وهي ترتدي خاتماً.

إذ انتاب المعجبون الفضول حول طبيعة علاقتهما، بعد أن ظهر جوناس وشوبرا على البساط الأحمر معاُ في حفل "ميت غالا" العام الماضي.

كما وصلت التكهنات إلى ذروتها عندما نشر مُخرج أحدث مشروع لشوبرا تغريدةً تنص على أن الممثلة لم تعد جزءاً من فيلمه "Bharat"، وذلك بسبب تضمينه لتلميح عن جوناس.