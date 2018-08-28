ثنائيات لا تُنسى في السينما العالمية.. من تذكرون منها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من منا لا يذكر "جاك وروز" في فيلم "تايتانيك"، والعلاقة الرومانسية التي جمعت بينهما، أو شخصيتي براد بيت وأنجلينا جولي في فيلم Mr. and Mrs. Smith، والتي أدت في الواقع إلى اشتعال شرارة الحب بينهما وزواجهما فيما بعد (برغم انفصالهما لاحقا).

إلى جانب هذه الأسماء، هناك ثنائيات عديدة لمعت عبر التاريخ الطويل للسينما، من الأفلام الأبيض والأسود، إلى أحدث الأفلام السينمائية في السنوات الأخيرة.

اخترنا لكم مجموعة من هذه الأسماء في الانفوغرافيك، فما هي الثنائيات الأبرز التي لن تنسوها أبدا؟