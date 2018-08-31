فيديو متداول لحفل عمرو دياب.. "ضرب" و"سيلفي" على المسرح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فيديو متداول للفنان المصري عمرو دياب استحوذ على اهتمام متابعيه، الجمعة، حيث كان في حفله الخاص بمنطقة الساحل الشمالي، غربي محافظة الإسكندرية.

وخلال غناء عمرو دياب على المسرح، صعد إليه أحد محبيه بغرض الحصول على صورة "سيلفي" معه، ليحتضنه "الهضبة" وسط صحيات استحسان من الجماهير.

وتوجه أحد الأشخاص ناحية عمرو دياب حين كان يقف إلى جوار الشخص الذي يريد التقاط صورة "سيلفي" معه، لـ"يضربه الهضبة"، مبعدا إياه عن المسرح، فيما لا يمكن لـCNN التأكد من الفيديو المتداول على صفحة "Amr Diab Lover".