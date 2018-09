View this post on Instagram

ساقوم باذن الله قريبا بعمل أكشاك ((الحياه حلوه)) بمحطات مترو الانفاق علي نفقتي الخاصه وبها أطباء نفسيين التحاور مع المنتحرين ومعرفه سبب الانتحار واقصائهم عن تلك الخطوه.....شكرا الشركه المصريه لمترو الانفاق علي الاستقبال.....اشتركوا معنا #الحياه حلوه....قريبا