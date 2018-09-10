دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اجتاح وسم "سما المصري" الأوسمة الأكثر تداولاً في مصر، بعد أن أعلنت الراقصة والمطربة المصرية، سما المصري، نيتها افتتاح أكشاك تحمل اسم "الحياة حلوة" لمحاربة ظاهرة الانتحار، حسبما نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام الإثنين.

وقالت المصري عبر إنستغرام إنها ستقوم بافتتاح أكشاك تحمل اسم "الحياة حلوة" وتضع بداخلها أطباء نفسيين لـ"التحاور مع المنتحرين"، وهو الأمر الذي أثار سخرية المغردين عبر موقع تويتر.

سخرت إحدى المغردات على الوسم من الفكرة قائلة: " مش عارفه ليه حاسة ان الوطن نفسه بعد شويا هايسيبنا ويمشي ويقول مش عاوزكوا مش عارفين قيمتي وقرفت منكم فانا ماشي ومن غير سلام".

بدوره، قال أحد المغردين ساخراً من فكرة الراقصة المصرية: "دا انا هروح انتحر دلوقتي بسبب وبدون سبب"، في حين قال آخر: "الإقبال تاريخي يا حسن".

وتثير سما المصري الجدل بين الفترة والأخرى بسبب الخطوات المستهجنة التي تقوم بها، وقد كان أبزرها الترشح للانتخابات البرلمانية عام 2015.