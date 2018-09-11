محمد صلاح يسأل متابعيه عن "تراب الماس".. وأبطال الفيلم يردون بـ"عزومة"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "حد دخل تراب الماس؟".. سؤال طرحه نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي على متابعيه بشأن الفيلم الجديد، صباح الثلاثاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لينال بعدها "عزومة" من أبطال العمل المصريين المؤلف أحمد مراد والفنان آسر ياسين.

وفي سؤاله عن فيلم "تراب الماس"، قال صلاح: "الناس بتقول قصة حلوة"، ليرد عليه مراد: "أنا كمان بسمع إنه حلو.. ما تيجي نشوفه مع بعض! أنا عازمك".

وفيلم "تراب الماس" مأخوذ عن رواية لأحمد مراد، وهو من إخراج مروان حامد، ويلعب بطولته الفنانون المصريون آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني.

ورد ياسين على سؤال صلاح كما جاء على النحو التالي: