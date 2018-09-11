شرطة الرياض تكشف لغز هدية حليمة بولند الثمينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شرطة الرياض لغز الهدية الثمينة التي تلقتها الإعلامية الكويتية حليمة بولند، والتي أثارت ضجة واسعة في السعودية، حيث كُتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية.

وكانت بولند قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، حول تلقيها هدية ثمينة أثناء وجودها في العاصمة السعودية الرياض، قيل لها إن قيمتها تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي، مصحوبة بعبارة: "إلى حليمة عبد الجليل بولند.. أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية."

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن الجهات المختصة باشرت بإجراءات التثبت بعد تداول المقطع المرئي على حساب إحدى الإعلاميات الخليجيات، حيث تم القبض على من يقف خلف هذه العملية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس."

وبحسب بيان الشرطة، فقد اتضح أن المتورطين في هذه القضية هم: عبدالله صالح حماد المطيري سعودي الجنسية، نظير نبيه هاني لبناني الجنسية، ومتين أحمد هندي الجنسية.

وقد تم أثناء عملية التفتيش العثور على عدة صناديق عطور رديئة مماثلة لما ظهر في المقطع المتداول، سعى من خلالها المتهمون إلى إيهام الإعلامية الخليجية بأن الهدايا من جهات رسمية، طمعاً في استغلال ذلك بصورة سيئة لمآربهم الشخصية، بحسب ما جاء على الوكالة.