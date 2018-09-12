رحيل رشيد طه عن عمر يناهز 59 عاماً.. وفنانون: "يا رايح وين مسافر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحل نجم الراي الجزائري، رشيد طه، إثر نوبة قلبية في منزله بالعاصمة الفرنسية، باريس، عن عمر يناهز الـ59 عاماً، تاركاً خلفه إرثاً فنياً سيبقى حياً في الأذهان لفترة طويلة قادمة.

اشتهر طه بعدة أعمال، كان أبرزها أغنية "يا رايح وين مسافر" لدحمان الحراشي، وهي الأغنية التي يظن عدد من معجبي أحد أشهر مغنيي الراي أنها له.

وظهر المغني الجزائري في عدة حفلات، كان أشهرها تلك التي غنى فيها أغنية "عبد القادر" على المسرح رفقة الشاب خالد والشاب فضيل، والتي أصبحت أحد أشهر الأغاني في العالم العربي خلال العقدين الماضيين.

رحيل طه، ترك أثراً كبيراً في نفوس محبيه وزملائه الفنانين الذين نعوه بعبارات مؤثرة عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يلي بعض التغريدات التي نعى بها الفنانون رشيد طه.