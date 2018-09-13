حليمة بولند تتوعد "مروجي الشائعات": القانون يربيكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعدت الإعلامية الكويتية حليمة بولند من وصفتهم بـ"مروجي الشائعات" بشأنها، مشددة على أنها ستلجأ إلى القضاء ضد من "أساء وشتم" شخصيتها، وفقا لما جاء بحسابها على موقع "تويتر"، الخميس.

وكتبت بولند: "سأقاضي كل من أساء و شتم، وكل من يروّج شائعات عني سواء داخل أو خارج الكويت من خلال ممثليني القانونيين في دول مجلس التعاون وخارجها. واللي ما ربوه أهله يربيه القانون!"، حسب تعبيرها.

وأتت تغريدة بولند في أعقاب الضجة التي أثيرت حولها في السعودية، إذ كشفت شرطة الرياض لغز الهدية الثمينة التي تلقتها، حيث كُتبت عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية.

وكانت بولند قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، حول تلقيها هدية ثمينة أثناء وجودها في العاصمة السعودية الرياض، قيل لها إن قيمتها تصل إلى 3 ملايين ريـال سعودي، مصحوبة بعبارة: "إلى حليمة عبد الجليل بولند.. أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية".

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن الجهات المختصة باشرت بإجراءات التثبت بعد تداول المقطع المرئي على حساب إحدى الإعلاميات الخليجيات، حيث تم القبض على من يقف خلف هذه العملية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".