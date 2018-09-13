رد مدير جامعة شقراء السعودية على طالب يثير جدلا بتويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد عوض الأسمري، مدير جامعة شقراء السعودية على طالب وجه له سؤال قائلا إنه لم يشاهد دكتور جامعة سعودي منذ أن بدأ فصل التدريس وعن سبب ذلك؟

وقال الأسمري في إجابته: "السبب هو أنت، واخوانك والأجيال السابقة، هذول الدكاترة إخواننا وجايين يخدمونا في وطننا ولا يجب في الحقيقة أن نتكلم بهذا الكلام أو أن يصدر منك، أنت تعلمت من ناس أو من الميديا، الميديا الآن غلطانة ونحن جامعة ما نأتي بالشخص إلا الذي تنطبق عليه الشروط، هذا جاي من جامعة ومتميز.."

وتابع قائلا: "عندنا إعلانات وكلكم تعرفونها 24 ساعة سبعة أيام بالأسبوع شهر وسنة 12 شهرا والله يا اخوان مفتوحة والله ما أجاني سعودي في المجال الصحي تنطبق عليه الشروط ورفضته ولا أتى شخص تنطبق عليه الشروط في المجال الصحي ورفضناه.."

ونستعرض لكم فيما يلي أبرز التعليقات التي تداولها نشطاء على مقطع الفيديو هذا تحت وسم " تصريح مدير جامعه شقراء":