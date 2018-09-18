تسريب مقطع رقص للجين عمران في عرس خاص.. والإعلامية السعودية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقدت الإعلامية السعودية لجين عمران تسريب فيديو رقص لها في حفل عرس خاص، قائلة إنها كانت مطمئنة، لأن أصحاب العرس أكدوا عبر المايكروفونات منع التصوير خلال الحفل.

وقالت لجين، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": أهل العرس قالوا بالمايكرفون ممنوع التصوير فأخذت راحتي على الآخر.. والأهم إني لما رقصت تحاشيت النظر للمعازيم و نظراتهم لي لأنها تحرجني كثيرا بالذات ان غالبيتهم ما أعرفهم!!...".

وأضافت في تغريدة أخرى أن التي قامت بتصوير المقطع أثناء حفل الزواج الذي كانت تشارك فيه بالسعودية: "شخصية مجهولة موجودة بين المعازيم لا تعرفها"، معتبرة أن "هدفها الإساءة" لها بـ"نشر وإرسال المقطع".

وفي إشارة إلى ظهورها بمقطع فيديو نشرته الفنانة وعد لنفس المناسبة، قالت الإعلامية السعودية إنها طلبت منها حذف المقطع وقد استجابت لطلبها، مشيرة أن هناك من صوّر من المعازيم ونشر الفيديو متعمداً الإساءة.

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