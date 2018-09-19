دفتر عزاء جميل راتب.. تعرَّف على وصيته وكلمات الوداع من "ونيس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ودَّعت مصر الفنان الراحل جميل راتب، الأربعاء، بعد رحلة استمرت لأكثر من 6 عقود قدم خلالها عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية المحلية والعالمية.

وشيَّع المصريون جثمان جميل راتب، ظهر الأربعاء، في جنازة خرجت من الجامع الأزهر بحضور أفراد عائلته وممثلين عن وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية، فضلا عن عدد من الفنانين والشخصيات العامة، حيث كان من بينهم الفنان محمد صبحي الذي قدم معه أعمالا كثيرة أشهرها مسلسل "يوميات ونيس".

كما حضر جنازة جميل راتب الفنانون عزت العلايلي وسلوى محمد علي، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ثم تم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير حيث كان مدفنه مقر العزاء، إذ أوصى الراحل بألا يقام سرادق عزاء له وفقا لمدير أعماله الذي كشف عنها عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

Posted by El Tohamy Hany on Tuesday, September 18, 2018

وتصدر اسم جميل راتب محرك البحث الشهير "جوجل" في نطاق مصر، فضلا عن شبكات التواصل الاجتماعي التي شهدت سردا لمآثر الراحل وتذكر لأعماله الفنية وأدواره التي كان أشهرها "البهظ بيه" في فيلم "الكيف". وكان الراحل قد تعرض لأزمة صحية أثرت على أحباله الصوتية، الأمر الذي دفعه إلى السفر صوب فرنسا لتلقي العلاج، قبل أن يعود إلى مصر في أغسطس/ آب الماضي.

وتوالت برقيات العزاء التي نعت الفنان الراحل جميل راتب، إذ نعاه "ونيس" أو الفنان محمد صبحي، الذي لعب معه بطولة المسلسل الشهير لعدة سنوات على أجزاء، على النحو التالي:

وداعا جميل راتب ابي الحبيب وصديقي الحميم وفناني المفضل .. النبيل الخلوق الراقي .. لقد عرفتك إنسانا وفنانا واعلم كم كنت... Posted by ‎الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي‎ on Wednesday, September 19, 2018

فيما قالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان إن "حبات عقد المبدعين والعظماء من زمن الفن الجميل تتساقط"، واصفة الراحل الذي كان مولودا عام 1926 بـ"أحد العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية". ونعته السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية بالقاهرة.

تتنعي السفارة الأمريكية بالقاهرة وفاة الممثل المصري #جميل_راتب ونقدم تعازينا لأسرة الفنان الراحل واصدقائه وملايين... Posted by U.S. Embassy Cairo on Wednesday, September 19, 2018

رحل عنا اليوم جميل راتب، هذا الممثل الكبير الفرنسي-المصري الجنسية. ترمز حياته المهنية التي جابها بين ضفتي المتوسط وحدها... Posted by Ambassade de France en Égypte on Wednesday, September 19, 2018

وتوالت تعليقات المغردين عبر موقع "تويتر" لنعي الراحل عبر وسم #جميل_راتب على النحو التالي: