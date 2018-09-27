مقتل تارة فارس.. وفتح تحقيق عاجل في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وسائل إعلام عراقية، الخميس، بإعلان مقتل تارة فارس، وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، بطلقات نارية في العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) تفاصيل الواقعة، موضحة أن "المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر مقتل الموديل والبلوكر العراقية تارة فارس في بغداد اليوم".

وأوضح البدر، في تصريحات لوكالة الأنباءالعراقية، أن "جثة فارس متواجدة حاليا في مستشفى الشيخ زايد، ويظهر على رأسها علامات إطلاق نار".

وتارة فارس معروفة بكونها شخصية مثيرة للجدل بمنشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من مواليد عام 1996، وفازت بلقبي ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق.

وتعد وجها دعائيا للعديد من العلامات التجارية، فضلا عن شهرتها التي تكتسبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتها في أعمال فنية عديدة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الداخلية في البلاد، كشفت، الخميس، تفاصيل تارة فارس، مضيفة نقلا عن مركز الإعلام الأمني: "تود وزارة الداخلية أن تبين أنها فتحت تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات حادثة مقتل عارضة الأزياء (تارة فارس شمعون)، التي تعرضت، عصر الخميس، إلى 3 طلقات نارية ما أدى وفاتها في الحال بمنطقة كمب سارة في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "هناك لجنة من قبل شرطة بغداد تجري الآن بحثا مكثفا في محل الحادث للتوصل إلى أيي خيوط عن هذه الجريمة، ومعرفة الجناة بهدف تقديمهم للعدالة".