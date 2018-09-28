المغامسي: نزار قباني أعذب الشعراء وثقافة شوقي أضعاف المتنبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية السعودي، صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، إن ثقافة الشاعر المصري، أحمد شوقي، هي بأضعاف ثقافة المتنبي، لافتا إلى أن نزار قباني هو أعذب الشعراء على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة أجراها المغامسي على قناة MBC، ونشر جزءا منها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "المتنبي شاعر عربي كبير، لا جدال في هذا، لكن جل شعره كان في الحرب، حتى أن هناك رسالة دكتوراة بعنوان الحرب في شعر المتنبي، خلد ذكرى سيف الدولة عندما وصف معاركه.."

وتابع قائلا: "شوقي لا يرقى إليه المتنبي في سعة ثقافته، فثقافة شوقي أضعاف أضعاف، طبعا هذا شيء بديهي لأن شوقي جاء متأخرا فأكتنز حضارات قرون، شوقي لم يعطى قدرة على البيان، وهو رجل غريب جدا وأقول كيف لرجل أولع بالخمر أن يقول هذه الابيات، كان رحمه الله مولعا بالخمر.. لم يوفق أحد في مدح النبي صل الله عليه وسلم كما وفق شوقي".

ووصف الداعية السعودي نزار قباني بأنه "أعذب الشعراء" متطرقا لمن ينتقده على هذا الرأي بالقول: "أنت لن تخلو ولن تسلم من الناس وهذا أمر أجعله وراء ظهري ولا قط حملت هم الناس مثقال ذرة لأنه لم يسلم من الناس من هم خير منا.. نزار من عائلة دمشقية من بيت قباني اشتهر بعض أجداده ببيع الحلوى ودخل بالسياسة ثم خرج.."