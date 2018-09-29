الداعية العريفي يوضح تغريدة عن الاستغفار "وإن لم تكن تصلي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه الصحوة في المملكة العربية السعودية، تغريدة سابقة له حول "الاستغفار وقت السحر وإن لم تكن تصلي"، وذلك بعد جدل حول تفسير ما قصده من "وإن لم تكن تصلي".

جاء ذلك في تغريدة للعريفي على صفحته بتويتر، حيث قال: " أقصد بقولي (وإن لم تكن تصلي) أن الاستغفار وقت السحر في الثلث الأخير قبل الفجر مستحب.. وليس من شرط الاستغفار في هذا الوقت أن تستغفر في داخل الصلاة.. وإنما ما دمت سهران ومستيقظ في هذا الوقت الشريف فأكثر الاستغفار حتى وإن لم تقم تصلي قيام الليل".

وكان العريفي قد قال في تغريدته الأصلية: "إذا دخل عليك السَّحر فاستغفر وإن لم تكن تصلي

قال صل الله عليه وسلم: (ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟) رواه البخاري.. قال ابن حاطب: سمعت رجلاً في السحر يقول: رب أمرتني فأطعتك فاغفر لي.. فنظرت فإذا هو ابن مسعود".

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