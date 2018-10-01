دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنان المصري عمرو دياب صورة تجمعه مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، وذلك بعد طرح ألبومه الغنائي الجديد "كل حياتي".

ومن المعروف في مصر أن تركي آل الشيخ قد شارك في كتابة أغاني الألبوم الجديد لعمرو دياب من بينها "هدد" و"كل حياتي" و"ملاك الحسن" و"يا ساحر"، فيما كانت وسائل إعلامية محلية قد أشارت، الأحد، إلى مغادرة "الهضبة" إلى نيويورك حيث يتواجد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وكتب عمرو دياب، في حسابه على موقع "تويتر" على الصورة التي جمعته بتركي آل الشيخ: "في زيارة لحبيبي أبوناصر للاطمئنان عليه (يا ساحر )"، بينما توالت ردود فعل متابعيه، التي نرصد أبرزها على النحو التالي:

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