جزيرة للاجئي سوريا.. "حلم" رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس غير المحقق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأربعاء، إن بناء جزيرة للاجئين السوريين في البحر المتوسط، هو الحلم الذي لم يتمكن من تحقيقه.

جاء ذلك في تغريدة لساويرس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في رد على سؤال "ايه الحلم اللي معرفتش تحققه؟" حيث أجاب قائلا: "ابنى جزيرة في البحر المتوسط في اليونان لل اللاجئين السوريين لحد ما الحرب تخلص.."

وكان ساويرس قال بعد عرض فكرته بشراء الجزيرة، إن التحدي الحقيقي يكمن في دفع السلطات الإيطالية أو اليونانية على قبول فكرة استضافة لاجئين سوريين على جزيرة أشتريها منهم، حيث قال في مقابلة سابقة مع الزميل فريد زكريا لـCNN: "علي الاعتراف بأن هذه الفكرة أيقظتها صورة الطفل السوري ايلان كردي، إلى جانب الصور التي نشاهدها عن اللاجئين في المجر والطريقة التي تعاملهم فيها السلطات هناك وضربهم ودفعهم إلى الحافلات والقطارات، وهنا قلت لنفسي بأنه لا يمكنني الجلوس هكذا فقط والنظر والتصرف على أساس أن الأمر لا يعنيني."

وتابع قائلا: "الموضوع لا يتمحور فقط على الحصول على الجزيرة، سلسلة هذه الاقتراحات لا تقتصر على الجزيرة بحد ذاتها، سواء كانت الجزيرة من اليونان أو إيطاليا، فإنها ستكون خاضعة لسلطة ذلك البلد، لا يمكن فقط أخذ لاجئين ووضعهم على جزيرة فهناك إجراءات أخرى يجب متابعتها مثل وثائق السفر ومتابعات اللاجئين إلى جانب حاجتنا إلى معلومات عنهم وإجراءات جمركية إلى ما دون ذلك."