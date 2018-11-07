العاهل السعودي يؤدي العرضة النجدية خلال زيارة للقصيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عنبدالعزيز، العرضة النجدية، وذلك خلال حفل أقامته منطقة القصيم خلال الزيارة التي قام بها يرافقه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ونقل تلفزيون الإخبارية السعودي الرسمي جوانب من هذا الحفل، في حين نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان الأمير فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، قوله في كلمة الاستقبال: "سيدي شرف وفخر وعزة البستها لمن يقف بين ايديكم هذه الليلة، وأي بهاء وفرح وسعادة وبهجة كسوت بها أرض القصيم الوفية برجالها ونسائها صغاراً وكباراً حتى ازدحمت مشاعر الفرح في صدري خشيةً أن يعجز اللسان والحرف أن يُعبر عما في القلب من مشاعر عظيمة".

وأضاف: "إذا كان الوطن وأبناء وبنات الوطن يستعدون للاحتفاء بذكرى البيعة الرابعة لمقامكم الكريم ... فماذا عساني أن أقول عما تحقق في عهدكم الميمون وسمو ولي عهدكم الامين صاحب الرؤية الموفقة الطموحة لرقي هذه البلاد الطاهرة إن قلت ملك الوفاء فيعلم الله إنكم منبع الوفاء مع كل من يعرفكم قريباً كان أم بعيداً ".

وأردف الأمير السعودي قائلا: "إن قلت في صلة الرحم فالكل يعلم بركم ولا يخفى على أحدٍ ملازمتكم للمريض أو المريضة من إخوانكم و أخواتكم وخدمتهم ورعايتهم رحمهم الله وأسكنهم الجنة، وإن قلت مخضرم الأمراء وأكثرهم خبرة في شؤون الحكم نعم فلقد قضيتم أكثر من نصف قرن اميراً لعاصمة الوطن ولمستم حاجة المواطن عن قرب".