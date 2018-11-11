شقيق أمير قطر ينشر صورة لـ"الأمير الوالد" وهكذا علّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، صورة لـ"الأمير الوالد" (لقب يطلق على أمير قطر السابق ووالد الشيخ تميم، الشيخ حمد بن خليفة).

وعلق الشيخ القطري على الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "خليفة يعنز له ..حمد بن خليفة ..❤".

وفي تغريدة سابقة، قال الشيخ جوعان معلقا على خطاب أمير قطر أمام مجلس الشورى: "تحتاج المنابر إلى صدق الخطاب ومثالية الخطيب وتحتاج الشعوب إلى قائد ملهم في رؤيته وتمثّله لقيم القيادة في سلوكه وأخلاقه.. يمكنك أن تدرك تحقُّق ذلك دون عناء وأنت تتابع خطاب سمو أمير البلاد المُفدى في مجلس الشورى واهتمام الشعب القطري بفحوى الخطاب.."