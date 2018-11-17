هل أعجبكم فيلم "الفيل الأزرق"؟ استعدوا الآن لجزء ثان

يسرا .. بين 80 فيلما و 25 مسلسلات و"3 دقات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعتبر فيلم "الفيل الأزرق" واحدا من أكثر أفلام الغموض المصرية التي حققت نجاحات كبيرة وأصداء واسعة، بسبب تقديمه السينمائي، والأداء التمثيلي العالي لنجوم مثل كريم عبدالعزيز وخالد الصاوي.

إضافة إلى ذلك، لاقت الرواية الأصلية التي يستند إليها الفيلم، إعجابا كبيرا بين قرائها، فكانت أيضا عاملا ساعد في جعل الفيلم يستحق هذه المكانة.

ومؤخرا، أعلن المخرج مروان حامد، عن البدء قريبا بتصوير الجزء الثاني من العمل، الذي سيشهد انضمام نجوم جدد إليه، على أن يتم عرضه في صيف 2019.

الجزء الأول من الفيلم قدم قصة الدكتور يحيى، الذي يعود بعد خمس سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذي يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم.

يقابل يحيى صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ويجد نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه، أو ما تبقى منها.

وكانت الرواية، وهي من تأليف أحمد مراد، قد حققت أصداء واسعة منذ إصدارها عام 2012، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014