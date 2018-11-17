وزير الثقافة السعودي يغرد بـ"سيلفي" مع بوتين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، صور "سيلفي" التقطها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في منتدى بطرسبرغ الثقافي في روسيا.

وقال الوزير السعودي في تعليق على الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "استجبنا لدعوة الأصدقاء في روسيا للمشاركة في منتدى بطرسبرغ الثقافي.. كانت فرصة لعقد لقاءات مع المسؤولين لتعزيز أوجه التعاون الثقافي وتوجت بلقاء فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفي تغريدة منفصلة نشر الوزير السعودي صورة "سيلفي" أخرى مع نظيره الإيطالي، معلقا: "سعدت بلقاء @BonisoliAlberto، وزير الثقافة الإيطالي، ونملك العديد من الفرص لمستقبل تعاون قوي بين البلدين".

ويذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عيّن الأمير بدر وزيرا للثقافة في أمر ملكي صادر بيونيو/ حزيران الماضي، حيث كان الأخير يشغل منصب محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا.