"القاهرة السينمائي" ينطلق الثلاثاء و"تحية خاصة" للمخرجات العربيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكثر من 40 عاما مرت على إطلاق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي تنطلق فعالياته في القاهرة الثلاثاء، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وتستمر حتى 29 من نفس الشهر، ويعد في هذه الدورة بشكل ومضمون جديدين يختلفان كليا عما مضى.

فيلم الافتتاح هو "كتاب أخضر"، والذي فاز هذا العام بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي، ويعد واحدا من أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل فيلم في سباق الأوسكار.

الفيلم من بطولة فيغو مورتينسن وماهرشالا علي، وهو من إخراج بيتر فاريلي ويحكي قصة سائق أمريكي من أصول إيطالية يعمل سائقا لدى عازف بيانو أمريكي من أصول أفريقية ويرافقه في رحلة موسيقية في ستينيات القرن الماضي بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المهرجان قد أعلن عن إقامة قسم خاص هذا العام يحمل عنوان "مخرجات عربيات"، يحتفي خلاله بثماني مخرجات عربيات برزن في مجال الإخراج السينمائي. والمخرجات اللاتي سيتم تكريمهن هن هالة خليل وهالة لطفي من مصر، ومي المصري وآن ماري جاسر من فلسطين، وهيفاء المنصور من السعودية، وكوثر بن هنية من تونس، وصوفيا جاما من الجزائر، ونجوم الغانم من الإمارات.

وتتنافس عدة أفلام عربية في قسم آفاق السينما العربية للأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة على جوائز المهرجان، ومن أبرزها فيلم "جاهلية" للمخرج هشام العسري، وفيلم "عمرة والزواج الثاني" للمخرج السعودي محمود صباغ، وفيلم "صباح الخير" للمخرج بهيج حجيج، وفيلم "كيلو 64" للمخرج أمير الشناوي.