ماذا قال حسن حسني وسمير صبري بعد تكريمهما في "القاهرة السينمائي"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد حفل افتتاح الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي مساء الثلاثاء العديد من اللحظات المؤثرة وتكريم بعض من ألمع النجوم العمالقة في السينما المصرية والعالمية.

إليكم أبرز من تم تكريمهم خلال دورة هذا العام:

حسن حسني

بعد عرض لقطات من أفضل أعماله الخالدة، وقف الفنان المصري حسن حسني على المسرح أمام جمهور مهرجان القاهرة السينمائي مثنيا على التكريم، وقائلا: "الحمدلله انهم لحقوا يكرموني وانا لسا عايش"، وهي التي كانت لحظة مؤثرة في الحفل. وتم تكريمه بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله.



سمير صبري

حصل الفنان الاستعراضي سمير صبري أيضا على جائزة فاتن حمامة التقديرية عن مسيرته الفنية، وقدمته له الفنانة لبلبة. وتعليقا على هذا التكريم: "الحمدلله اني انا عشت وادوني جايزة. كنت دايما بتخيل انهم في المهرجانات حيقولو .. ويتسلم جايزة المهرجان فقيد الفن." وأهدى سمير صبري الجائزة لمؤسس مهرجان القاهرة السينمائي كمال الملاخ.

هشام نزيه

التكريم لم ينحصر في النجوم من أصحاب التاريخ الطويل، بل تضمن أيضا تكريم وجوه شابة، مثل المؤلف الموسيقي هشام نزيه، الذي لمعت موسيقاه في أعمال مثل "الفيل الأزرق" و"الأصليين". نزيه، الذي حصل أيضا على جائزة فاتن حمامة التقديرية شكر زملاءه على المنافسة، وعلى خلق أعمال فنية أعجبته واستفزته لصنع موسيقى أفضل.



يوسف شريف رزق الله

تم خلال الحفل أيضا تكريم الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وهو الذي حرص على شكر جميع من شارك في إنجاز الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام واحدا واحدا.

رواد السينما العالمية

قدم أيضا المهرجان هذا العام جوائز تكريمية لاثنين من النجوم العالميين تكريما لهما على مجمل أعمالهما الفنية، وهما: الروسي رافي لونغينغ والبريطاني بيتر غرين.