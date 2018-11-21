تداول فيديو رد محمد بن سلمان على طفل طلب مرسيدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل يطلب سيارة مرسيدس من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورد الأخير مبتسما "على خشمي".

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ أو مكان تصوير مقطع الفيديو، تداول نشطاء أنه كان خلال خروج ولي العهد من مطار الجوف حيث يرافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارة للمنطقة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من تعليقات المغردين على مقطع الفيديو: