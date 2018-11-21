شاهد تفاعل العاهل السعودي مع العرضة في الجوف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع العرضة النجدية، خلال حفل استقباله في منطقة الجوف، ضمن جولة زار فيها عددا من المناطق والمحافظات بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على الأمير، بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف، قوله في كلمةً بهذه المناسبة: "هذه الزيارة المباركة تأتي ضمن زيارات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التفقدية لمناطق المملكة للالتقاء بأبنائه، عادّها نقطة تحول في مسيرة منطقة الجوف بما تحمله من بشائر خير للمنطقة، لاسيما وقد حظيت -كغيرها من باقي مناطق المملكة- بالدعم والرعاية والاهتمام ولله الحمد، حيث سيؤسس ويدشن -رعاه الله- عددًا من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وهو ما سينعكس على أهالي المنطقة وساكنيها ونهضتها".

وأشار أمير منطقة الجوف إلى جولة الملك التي "تؤكد حرصه أن يكون بين أبنائه المواطنين في كل هذه المناطق، والوقوف على احتياجاتهم، وتفقد أحوالهم، لافتًا الانتباه إلى حكمة قيادة المملكة وحنكتها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وحتى عهدنا الزاهر الذي نعيشه في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، حيث جعلوا من مسيرة التنمية أولوية لا تقبل التراجع، وتتحلى على الدوام بالطموح والاستمرارية ومواكبة كل جديد في جمع الشؤون، منوهًا برؤية المملكة ٢٠٣٠ بوصفها قفزة تنموية يسعى الجميع بجدية في مختلف القطاعات إلى تحقيق أهدافها"، وفقا لبيان الوكالة السعودية.