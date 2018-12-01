رانيا يوسف تتحدث لـCNN بعد أزمة فستانها.. والنقابة تتدخل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إطلالة جريئة للفنانة المصرية رانيا يوسف ظهرت بها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، أثارت جدلا وانتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، تصدرت خلالها "تريندات السوشيال ميديا" على مدار يومين، فيما أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية بيانا تؤكد فيه بأنها سوف تحقق مع من تراه "تجاوز" فى حق المجتمع.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف في تصريحات لـCNN بالعربية، بأنه لم يتم استدعائها للتحقيق من جانب نقابة المهن التمثيلية على خلفية أزمة فستان ختام مهرجان القاهرة السينمائى "حتى الآن".

وأضافت يوسف أنه لم يتحدث إليها أحد من مسؤولي النقابة المصرية بخصوص هذا الأمر، واكتفت بالقول: "ارتديت فستانا بمهرجان سينمائي دولي مثلما يحدث في المهرحانات العالمية بالخارج"، رافضة التعليق على ما تعرضت له من انتقادات واسعة بهذا الشأن.

ونقلت وسائل إعلام محلية بيانا عن نقابة المهن التمثيلة برئاسة الدكتور أشرف زكي جاء فيه أنه "عبر الكثير من المهتمين بالشأن الثقافي والفني عن انزعاجهم الشديد لما لاحظوه أثناء حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذى نعتبره جميعا من أهم الفعاليات الدولية التي تمس صورة الفن المصرى والعربى أمام العالم في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب".

وجاء في البيان أيضا أن "المظهر الذي بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذى أساء لدور المهرجان والنقابة المسؤولة عن سلوك أعضائها".

وأضاف البيان: "رغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانا مطلقا؛ فإننا نهيب بإدراك مسؤوليتهم العامة تجاه جماهير تقدر فنهم، ولذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز في حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب؛ حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية".

بدوره، أوضح الفنان سامي مغاوري، وكيل نقابة المهن التمثيلية، أن البيان صادر عن اتحاد النقابات الفنية الثلاث التمثيلية والسينمائية والموسيقية بمصر، نافيا أن يكون قد صدر قرار باستدعاء الفنانة للتحقيق حتى صدور البيان.

وأضاف مغاوري، في لـCNN بالعربية، أن "الاجتماع ناقش 3 موضوعات هامة للغاية، كما تطرق أيضا لأزمة فستان الفنانة رانيا يوسف بحضور ممثلي نقابة المهن التمثيلية والسينمائية، وبحث إمكانية التنسيق مع إدارة المهرجانات لوضع كود للملابس؛ ليكون هناك أمر متفق عليه حال حدوث أي تجاوز مستقبلا".

فيما وصفت الناقدة السينمائية الكاتبة ماجدة خيرالله فى تصريحات لـCNN بالعربية، أزمة الفنانة المصرية بـ"التصرف المزعج وغير المناسب للمكان و المناسبة"، مضيفة أن "كل فنان يرتدى ما يحلو له، ولكن الفستان سبب الأزمة كان ملفت ومدعاة للتعليق، ولكن ليس للدرجة التى تدفع النقابة للتدخل فهو مجرد عدم لياقة أو تصرف خاطيء فقط".

واستنكرت ما وصفته بـ"ردود الفعل السخيفة، والتي لا ترقى إلا للمزايدة ليس أكثر، بوصف الأمر بأنه يسيء لمصر أو للفن المصري".

وأوضحت خير الله قائلة: "لا أحد يمكنه الإساءة لمصر أو الفن المصري، فكل شخص يعبر عن نفسه وهو ليس تقليل من رانيا يوسف، إذ لا يمكن اختزال الفن المصري في شخص واحد".

وقالت إن "المهرجانات تتضمن أنشطة فنية وأفلام هامة للغاية غير فساتين الفنانين، إضافة إلى الندوات والدروس المقدمة من كبار النقاد والمخرجين بالعالم، إلا أن اهتمام المشاهد بما يرتديه الفنان، وتصوره أن المهرجانات ليست إلا عروض أزياء؛ قد يرجع لإذاعة حفلات الافتتاح والختام فقط من دون أنشطة المهرجان الأخرى".