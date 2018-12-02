تغريدة لنجيب ساويرس حول "مشكلة النقاب" تثير جدلا دينيا بين مغردين

نشر الأحد ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عددا من الردود بعد أن تناول موضوع النقاب معددا بعض "المشاكل" التي يراها من وجهة نظره الشخصية في ارتدائه.

وقال ساويرس في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "مشكلة النقاب إن هناك من يتخفى ورائه لارتكاب الجرائم لعدم معرفةً الشخصية وراء النقاب كما أن التعامل مع شخص لا نري وجهه صعب وخطر .. ده رأيي وليس من منطلق ديني لأن الأصل أن كل واحده حره و تفسير و معرفة مقتضيات الدين يخضع للمتخصصين و ضمير الانسان".

تغريدة ساويرس جاءت ردا على تغريدة من صاحبة حساب Sara Osama والتي قالت: "وبطل كل شوية ..تكون ضد النقاب.. انت إنسان في مستوى المفروض يكون راقي عن كدا وتحترم الأديان موش كل من لَبْس نقاب فاسد.. وموش كد من هوا رجل اعمال صالح".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود على تغريدة ساويرس: