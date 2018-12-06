هل "استخلاف الإمامة الشيعية" ركن بالإسلام؟ بمناظرة العرعور والموسوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول الداعية الإسلامي السني، عدنان العرعور، والمعمم الشيعي، مهدي الموسوي، قضية "استخلاف الإمامة الشيعية" في الإسلام والأدلة على إن كانت ركنا بالإسلام.

جاء ذلك في سلسلة حلقات على قناة وصال، حيث قال العرعور: "نريد إجابة صريحة كيلا ينطبع الناس انطباعا غير جيد عنه أو عن التشيع لأن هناك إشاعات كبيرة أن علماء الشيعة لا يجيبون، وكثير من الأسئلة تكون إجابتها نعم أو لا.. السؤال: هل الله عز وجل أشار إلى هذا الركن؟ (استخلاف الإمامة الشيعية) وأجابني إجابة أصولية أنه لا يلزم أن يكون هناك ركن، نعم أعلم ذلك وأقر إقرارا واضحا لا يلزم أن يكون هناك لفظة أصل أو ركن أو ما شابه هذه الألفاظ لكن لا بد من آية تشير على هذا المعنى، فحين قال الله أقيموا الصلاة لم يقل واجب لكن فهمنا أن الأمر بالوجوب وحين أمر الله بالإيمان بالملائكة فهمنا أن هذا ركن لأنه أعقبه بالكفر.."

من جهته رد الموسوي قائلا: "منذ 20 حلقة أجبنا على أسئلة مكررة وأسئلة غير مكررة فكنا نستقبل الأسئلة فقط، أنا من طرف الشيعة، مهدي الموسوي من معممي الشيعة كنت استقبل أسئلة فقط من شيخنا الغالي عدنان العرعور وكنا نجيب ولله الحمد وقد أثبتنا أن الإمامة في القرآن هي وعد هي وعد إلاهي من قبل الله عز وجل لا من قبل الناس وأهوائهم.. ثم سألناه (العرعور) والشيخ إما لم يجيب أو لم يستطع الإجابة.. بحث الإمامة بصراحة عندي انتهى واكتمل ونريد اليوم أن ندخل في بحث التوحيد".