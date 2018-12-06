"كفرناحوم" يصل لترشيحات غولدن غلوبز فكيف كان رد فعل المخرجة نادين لبكي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام، وصل الفيلم اللبناني "كفرناحوم" للمخرجة نادين لبكي إلى قائمة الترشيحات النهائية لجوائز غولدن غلوبز، التي تم الإعلان عنها الخميس.

وفي فيديو نشرته على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بدت الفرحة واضحة على وجه نادين لبكي، فرحة إنجاز كبير آخر الذي حققته من خلال مشوار هذا الفيلم.



وإلى جانب "كفرناحوم"، وصلت الأفلام التالية إلى قائمة الترشيحات لجائزة أفضل فيلم أجنبي: Girl، Never Look Away، Roma، Shoplifters.

الفائز الأكبر في الترشيحات هذا العام كان فيلم Vice، الذي يحكي قصة حياة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني، ويؤدي دور البطولة فيه كرستيان بايل. وحصل الفيلم على ترشيح عن فئات: أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي، وأفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي، وأفضل ممثلة في دور مساند، وأفضل ممثل في دور مساند، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو.

ومن الأفلام الأخرى التي حازت على عدة ترشيحات، فيلم A Star is Born من بطولة ليدي غاغا و برادلي كوبر، وفيلم The Favorite، من بطولة ايما ستون ورايتشل وايز، وفيلم Green Book، الذي افتتح مؤخرا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

وسيقام الحفل في 6 يناير/ كانون الثاني المقبل في لوس أنجلوس، وقد أعلنت إدارة حفل توزيع الجوائز أن مقدمي الحفل هذا العام هما ساندرا أوه وأندي سامبيرغ.