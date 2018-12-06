نشر الخميس ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو نشرته إمارة مكة بالمملكة العربية السعودية حيث يظهر اعتداء أربعة أشخاص على وافد وسلب محفظته.

مقطع الفيديو نشرته إمارة مكة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في الرابع من الشهر الجاري، قائلة: "شرطة منطقة مكة تقبض على 4 أشخاص اعتدوا على أحد الوافدين أثناء مروره بأحد الأحياء السكنية بجدة، وسلب محفظته منه بالقوة والإكراه.. تم إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة".

وفيما يلي نستعرض لكم تعليقات مغردين على هذا المقطع: