نشر الأحد ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر المغني الإماراتي حسين الجسمي، السبت، مقطع فيديو يظهر وقوفه على خشبة مسرح الفاتيكان، كما كان قد نشر فيديو آخر قبل أيام قليلة وهو يصافح البابا فرنسيس، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وقال الجسمي في التغريدة التي تضمنت فيديو وقوفه على خشبة المسرح: "كمسلم إماراتي عربي من أبناء زايد.. أفتخر اليوم بوقوفي أمام العالم على خشبة مسرح الفاتيكان حاملاً معي رسالة السلام المتسامحة والمحبة للإنسانية بكل عروقها ودياناتها.. نعم ثقافة الفن كل يوم تؤكد أنها الرسالة الإنسانية النبيلة صانعة جسور التواصل بين البشر مهما كانت لغتها وعرقها".

أما عن الفيديو الذي ظهر فيه وهو يصافح البابا فقال المطرب الإماراتي: "محبة وسلام.. وتسامح الأديان والشعوب كانت رسالتي اليوم ممثلاً ثقافتي وبيئتي ودولتي وعروبتي التي نقلتها بتواجدي الفاتيكان وأمام البابا فرنسيس حاملا معي فكر ورؤية زايد والإمارات الى شعوب العالم ودياناتها"، على حد تعبيره.

وتداول ناشطون فيديو يظهر غناء الجسمي أغنية "نحن العالم" على مسرح الفاتيكان ضمن احتفالات عيد الميلاد، ليكون أول فنان إماراتي وعربي يظهر على مسرح مركز القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية حول العالم.

وتنتظر الإمارات زيارة البابا فرنسيس مطلع فبراير/شباط المقبل، إذ من المقرر أن يقيم قداسا في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال هذه الزيارة.

وكان الجسمي أحد أبرز الفنانين الإماراتيين والخليجيين خلال السنوات الماضية ومن أكثرهم انتشارا في الشرق الأوسط، إذ اشتهر بغنائه عددا من الأغاني التي مثلت ثقافات دول أخرى مثل مصر وأغنية "بشرة خير".