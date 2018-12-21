نشر الجمعة ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "فلافل" و"شاورما" وصور تذكارية.. عنوان للقطات جمعت العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني مع مواطني بلاده، الجمعة، حيث خرج في جولة بوسط العاصمة عمّان.

ونقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل جولة العاهل الأردني الذي خرج في صحبة ولي عهد البلاد الأمير الحسين، والأميران هاشم وسلمى، وذلك في منطقة الدوار الأول في جبل عمّان.

ونشرت قناة "المملكة" الأردنية فيديو لجولة العاهل الأردني حيث تبادل الحديث مع المتواجدين، فيما جاء على موقعي "الغد" و"الدستور" أن الملك وصحبته تناولوا "الفلافل من مطعم القدس في شارع الريبنو كما زاروا مطعم العربي للشاورما، حيث التقط المواطنون صوراً تذكارية معهم".

وتوالت تعليقات المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن جولة العاهل الأردني على النحو التالي: