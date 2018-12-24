رأي... فلنجعل العام الجديد عاما للسينما العربية

نشر الاثنين ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2018

العام انتهى.. فما هي أبرز 10 أفلام برزت في 2018؟

مقال رأي للزميلة سامية عايش، المتخصصة في التغطية السينمائية على موقع CNNArabic. المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتبة ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر CNN.

لم يكن عام 2018 عاما عاديا بالنسبة لنا، فبعد سنوات من الحلم حول وجود صوت ينقل واقع السينما العربية المستقلة وتجاربها، نجحنا أخيرا في إطلاق "بوستر"، وهو أحد البرامج الرقمية القليلة التي تعنى بالأصوات السينمائية العربية، والتي تسعى لخلق فرق ما.

حاولنا تقديم حلقات تنوعت بين اللقاءات ومراجعات لأعمال سينمائية عربية، إلى جانب تقديم رأينا حول التوجهات السينمائية، وبعض التجارب المحيطة بنا.

كان التحضير للحلقة الأولى يجري على قدم وساق: فمن العمل مع فريق التصميم، إلى الاتفاق مع فريق الإنتاج على شكل الاستوديو والبرنامج، وحتى اتخاذ القرار المهم بشأن التوجه الذي سيسلكه بوستر.

ما اتفقنا عليه هو أن "بوستر" سيكون منصة تمنح السينمائيين ورواة القصص العرب الفرصة للتعبير عن رأيهم، وتقديم مشاريعهم للجمهور ليحظوا هم أيضا بفرصة التعرف إلى أكبر قدر من المواهب العربية السينمائية.

ولا ننسى طبعا المواهب السينمائية العربية العريقة، لأنها في النهاية مدعاة فخر لنا ودائما سنسعى بأن تكون لهم مساحة في برنامجنا.

ولكن، كل هذا العمل، لن يؤدي إلى شيء من دون جمهور يتذوق السينما، ويهتم بالمواهب السينمائية الجديدة، ويحترم جهودهم التي يبذلونها لتقديم ما يرقى بالسينما العربية.

آراؤكم دائما مهمة لنا، واقتراحاتكم سيكون لها مكان في اجتماعاتنا، ويسعدنا أن تكونوا أنتم الجزء الأكثر مشاركة بآرائه واقتراحاته في "بوستر".

كل عام وأنتم بخير، ولتكن السنة الجديدة هي السنة التي ندعم فيها السينما العربية والسينمائيين العرب أينما كانوا.