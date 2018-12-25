نشر الثلاثاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تأثر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بكلمة الفنانة رجاء الجداوي، خلال فعاليات احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمه الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية الإثنين، تحت عنوان "قادرون باختلاف."

فقد توجهت الجداوي بكلمة مؤثرة إلى السيسي، قائلة: "أنا مش جاية أعرض أزياء، لكن جاية أقول لأولادنا ذوي الهمم، إن فخامتك بتحبهم أوي، ومصر بتحبهم أوي."

من جهته، علّق السيسي على كلمات الفنانة رجاء الجداوي، التي تسببت ببكائه، قائلاً: "يا أستاذة رجاء، أنا بشكرك جداً جداً، ربنا يديكي الصحة، هتفضلي طول عمرك شيك، أوعي تفتكري إني بقولك شيك بس على اللبس، لا شيك في كل حاجة، ربنا يديم الصحة."

وقد تأثرت الجداوي بكلمة السيسي، وعلقت باكية: "ده أعلى وسام النهارده متشكرة جدًا يافندم."

بعد ذلك، برز وسم "رجاء الجداوي" بشكل واسع على موقع تويتر، وفيما يلي بعض مما كتبه المغردون.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.