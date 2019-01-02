صورتان تجمعان رونالدو وولي عهد دبي بانستغرام.. فماذا علق كل منهما؟

بعد الصافرة.. رونالدو بين الإدانة والبراءة من اغتصاب مايورغا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صورة تجمعه مع نجم كرة القدم البرتغالي، ومهاجم نادي يوفينتوس، كريستيانو رونالدو على صفحته بموقع مشاركة الصور، انستغرام، معلقا "لاعب عظيم وصديق أعظم".

من جهته نشر رونالدو صورة أخرى مع ولي عهد دبي، على صفحته بانستغرام معلقا عليها بالقول: "أوقات عظيمة معا"، حيث نالت الصورة أكثر من 2.5 مليون إعجاب وذلك بعد أقل من ساعتين فقط على نشرها.

وكان رونالدو قد نشر عددا من الصور له في دبي بصحبة زوجته وابنه تظهر حضوره للألعاب النارية التي شهدتها الإمارة بمناسبة رأس السنة وجولة في إحدى المروحيات التي انطلقت من برج العرب.

ويذكر أن رونالدو موجود في دبي لحضور حفل توزيع جوائز غلوب العاشرة لكرة القدم، والذي سيعقد، الخميس، وفقا لصحيفة البيان الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام الرسمية.