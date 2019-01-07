القائمة الكاملة للفائزين بجوائز السينما في حفل غولدن غلوبز

نشر الاثنين ، 07 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — كانت ليلة من البهجة للبعض، وخيبة أمل للبعض الآخر، تم الإعلان فيها الفائزين بجوائز غولدن غلوبز للسينما والتلفزيون، ليتصدر فيلم Green Book قائمة الجوائز في هذه الليلة.

المفاجأة الأكبر كانت فوز فيلم Bohemian Rhapsody بجائزة أفضل فيلم درامي، وفوز بطله الممثل المصري- الأمريكي رامي ملك بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي.

ولم يحالف الحظ الفيلم العربي الوحيد المشارك في ترشيحات غولد غلوبز، وهو فيلم المخرجة اللبنانية نادين لبكي “كفرناحوم.”

وإليكم القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز السينمائية

جائزة أفضل فيلم درامي: Bohemian Rhapsody

جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: Green Book

جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي: رامي مالك (Bohemian Rhapsody)

جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي: أوليفيا كولمان (The Favourite)

جائزة أفضل إخراج: ألفونسو كوارون (Roma)

جائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: كرستيان بيل (Vice)

جائزة أفضل ممثلة في دور مساند: ريجينا كينغ (If Beale Street Could Talk )

جائزة أفضل ممثل في دور مساند: ماهرشالا علي (Green Book)

جائزة أفضل موسيقى: First Man

جائزة أفضل سيناريو: Green Book

جائزة أفضل فيلم أجنبي: Roma

جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة: Spider-Man: Into the Spider Verse