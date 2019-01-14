"بيضة" تتغلب على كايلي جينر في عدد الإعجابات على انستغرام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعرف عن كايلي جينر الكثير من الأمور، منها أنها رائدة أعمال، وأسست مجموعة كايلي لمستحضرات التجميل، وكانت نجمة في برنامج Keeping up with the Kardashians، وحظيت إحدى صورها على انستغرام بأكثر عدد من علامات الإعجاب عبر التاريخ.

مهلا! المعلومة الأخيرة أعلاه لم تعد تنطبق على كايلي جينر على ما يبدو، فقد سبقها إلى ذلك حساب على انستغرام عليه صورة واحدة فقط: صورة بيضة!

فالحساب الذي يحمل عنوان world_record_egg، ويتابعه نحو 2.7 مليون شخص نشر صورة لبيضة بنية اللون كتب تعليقا عليها: "هيا نكسر الرقم القياسي معا ونحقق لقب أكثر الصور إعجابا على انستغرام، لنكسر بذلك الرقم القياسي الذي تحمله كايلي جينر (18 مليون إعجاب).

ويعود تاريخ الصورة إلى 4 يناير/ كانون الثاني الحالي.

ولم تقف كايلي جينر بدورها صامتة أمام ما قامت به "البيضة" فنشرت على حسابها على انستغرام مقطع فيديو لها ردا على صورة البيضة. فهل تكون جينر انتقمت من غريمتها عبر هذا الفيديو؟