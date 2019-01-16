تحدي الـ10 سنوات يجتاح السوشيال ميديا.. كيف تغير شكلك؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن موجات التحدي التي تنتشر بشكل مفاجئ على وسائل التواصل الاجتماعي لن تتوقف قريبا، إذ انضم "تحدي الـ10 سنوات" إلى أبرز التحديات التي أحدثت ضجة على السوشيال ميديا.
وتحدي الـ10 سنوات هو عبارة عن القيام بنشر صورتين شخصيتين الفرق بينهما 10 سنوات، لتظهر الصورتان كيف أثر الزمن على تغير الشكل. ورغم عدم وضوح كيف بدأ التحدي، فإن العديد من المشاهير ونجوم الفن والرياضة عالميا وعربيا شاركوا بدورهم في هذا التحدي، وبعضهم شارك بطريقة كوميدية.
ونعرض فيما يلي صور مجموعة من أبرز المشاهير الذي شاركوا في تحدي الـ10 سنوات:
الممثلة ريس ويذرسبون
الممثلة آن هاثواي
المطربة أحلام الشامسي
كاتلين جينر ممثلة تلفزيون الواقع الأمريكي المتحولة جنسيا
الممثلة رانيا يوسف
#10yearschallenge Time flies so fast...... Can't believe #harbelgawasees series was 10 years ago 🙈 Can you guys remember my name in Harb El Gawasis???Posted by رانيا يوسف on Tuesday, January 15, 2019
الممثلة شيماء سيف
الممثلة دنيا سمير غانم
Posted by Donia Samir Ghanem on Tuesday, January 15, 2019
الممثل محمد هنيدي
الممثل علي ربيع
الممثل صامويل جاكسون
الممثل هاني سلامة
المغنية نيكي ميناج
الممثلة كيت هدسون
المغنية جانيت جاكسون
المذيعة إلين دي جينيريس
الإعلامي الساخر تريفور نواه
لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا
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