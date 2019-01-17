الإسلام.. كيف انقسم بين السنة والشيعة وهل مواقف الفريقين واحدة؟

سامح شكري لـCNN: الانقسام بين السنة والشيعة لم يكن حاضرا بالعقل العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات أدلى بها الفلكي الجزائري، لوط بوناطيرو، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قوله إن النبي محمد "عاش بتوقيت خاطئ" وأنه "صححه بآخر أيامه"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة الحوار، حيث قال بوناطيرو: "الرسول صل الله عليه وسلم بدأ يصلح بالقاعدة الزمنية نهار الي طلب من المسلمين في خطبة الوداع.."

وأضاف: "طيلة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، طيلة 63 سنة عاشها بتقويم خاطئ وكانوا يصومو بأشهر خاطئة هذه باعتراف التاريخ لا هروب منه.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من ردود النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: