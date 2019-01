يُعرف عن كايلي جينر الكثير من الأمور، منها أنها رائدة أعمال، وأسست مجموعة كايلي لمستحضرات التجميل، وكانت نجمة في برنامج Keeping up with the Kardashians، وحظيت إحدى صورها على انستغرام بأكثر عدد من علامات الإعجاب عبر التاريخ.