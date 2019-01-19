هذه المرأة حصلت على هدية عيد الميلاد.. وهي من بيل غيتس!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمؤسس شركة مايكروسوف، الملياردير بيل غيتس، واقفا في طابور مقابل أحد المطاعم متنظرا دوره كـ"أي شخص عادي".

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ويعتبر بيل غيتس ثاني أغنى رجل في العالم، حيث وصلت ذروة صافي أرباحه إلى أكثر من 100 مليار في أبريل/ نيسان العام 1999، إلا أن مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس تمكن من تجاوزه بعد بلوغ صافي أرباحه إلى أكثر من 150 مليار دولار.

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحة الصورة أو تاريخ التقاطها، علق قتيبة ياسين قائلا بتغريدة: "مؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير بيل غيتس ينتظر دوره للحصول على شطيرة همبرغر.. أعرف شخصاً يمتلك أقل من 1% من ثروة غيتس ولا يخرج إلا بمرافقة ولا ينزل من السيارة إلا عندما ينزل أحدهم ويفتح له الباب.. رجال أعمال سوريا الأسد قدوتهم رامي مخلوف".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات الواردة على هذه الصورة: