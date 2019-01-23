محاميه يكشف.. هكذا رد كريس براون على الاتهامات الموجهة بـ"الأغتصاب"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أنكر مغني الراب الأمريكي، كريس براون، جميع تهم الاغتصاب الموجهة له، وفقا لما قاله محاميه الفرنسي لـCNN، الأربعاء.

وقال رفائيل تشيكي إن براون يرفض جميع الاتهامات، وأشار إلى أن الأدلة المقدمة غير كافية لتحويل موكله للمحاكمة.

وكان قد تم رفع قضية بحق براون في المحكمة في 18 يناير/كانون ثاني الجاري، في حين أن عملية الاغتصاب المفترضة، وقعت ليلة الـ16 من نفس الشهر.

وقال تشيكي لـCNN إن براون قد اعتقل صباح الإثنين وتم الإفراج عنه مساء الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، وأشار إلى أن موكله يستطيع مغادرة فرنسا ولا يوجد حظر سفر مفروض عليه.

وقال براون إنه مستعد للتواصل مع السلطات القضائية في فرنسا في أي وقت، وأشار إلى أنه حين يصل إلى أمريكا، سيوافق على العودة إلى فرنسا في حال طلب منه ذلك