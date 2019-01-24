السعوديون على تويتر... "شعب جاهز للترفيه" و "شعب يرفض الترفيه"

نشر الخميس ، 24 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت هيئة الترفيه السعودية هذا الأسبوع استراتيجيتها الجديدة تحت إدارة تركي آل الشيخ، والتي تستهدف وضع المملكة ضمن العشرة الأوائل في مجال الترفيه.

وعبر تويتر، انقسم مستخدمو الموقع الاجتماعي بين فريقين، فريق أطلق وسم "الشعب جاهز للترفيه،" وفريق آخر أطلق وسم "الشعب يرفض الترفيه."

فماذا كانت حجة كل من الفريقين؟ وما هي أبرز التغريدات التي برزت عليهما؟

في وسم الشعب جاهز للترفيه، برزت عدة تغريدات رحبت بهذه الخطوة الجديدة، ووجهت فيها متنفسا بين كل أعباء الحياة.

ولكن أيضا برزت تغريدات أخرى تطالب بتأمين احتياجات المواطنين من مسكن ووظائف وأساسيات في الحياة، ومن التركيز على ترفيه المواطن "بما لا يتعارض مع القيم والعادات والدين."

هذا الوسم دفع إلى إطلاق وسم آخر بعد ظهوره بنحو 7 ساعات، هو "الشعب يرفض الترفيه"، برزت فيه عدة تغريدات، إليكم أبرزها