"لأول مرة".. ماريا كاري وتيستو بالسعودية لإحياء حفلين.. وتفاعل بتويتر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن احياء الفنانة الأمريكية، ماريا كاري، لحفل موسيقي، نهاية الشهر الجاري، وذلك في أمسية فنية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

جاء ذلك في تغريدة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على صفحتها بتويتر، حيث قالت: "ولأول مرة في المملكة ! وفي احدى الامسيات الفنية في منطقة الترفيه.. الفنانة العالمية ماريا كاري وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (كيك)".

وفي تغريدة منفصلة، أعلنت المدينة عن حفل لتيستو، قائلة: "ولأول مرة في المملكة ! وفي احدى الامسيات الفنية في منطقة الترفيه.. الفنان العالمي تييستو.. وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (كيك)".

ونال هذين الإعلانين تفاعلا من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض لكم عددا منها: