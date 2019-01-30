تقرير يكشف: سيارات "الدخول الذكي" عرضة للسرقة.. هل تمتلك إحداها؟

(CNN)-- أكثر من 200 من طرازات السيارات المزودة بخاصية “الدخول الذكي“، أو دخول السيارة بدون مفتاح، هي عرضة للسرقة، بحسب ما كشف تقرير من مجموعة المستهلكين البريطانية ‪“‬Which‪?“‬. وتشمل النماذج المعرضة للخطر أربعة من السيارات الخمس الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة، والتي تنتجها شركات فورد وفولكسفاغن ونيسان.

ويمكن سرقة المركبات باستخدام “معدات إلكترونية رخيصة” تم شراؤها عبر الإنترنت، بحسب ما قالت المجموعة. من بين أفضل خمس سيارات مشهورة في المملكة المتحدة - فورد فييستا وفوكس، وفولكسفاغن غولف، ونيسان قاشقاي، وفوكسهول كورسا - فإن الأخيرة هي السيارة الوحيدة التي لا يمكن سرقتها باستخدام هذه التكنولوجيا، لأنها لا تقدم طرازاً بالدخول الذكي.

وفي حين تتطلب هذه الأنظمة وجود جهاز Fob إلكتروني ضمن مسافة معينة من السيارة لفتحها وبدء تشغيلها، يمكن للصوص استخدام صناديق الترحيل لتعزيز إشارة الجهاز. هذه يخدع نظام المركبة للاعتقاد بأن المفتاح قريب من السيارة، كما تشرح ‪“‬Which‪?“‬، حتى لو كان المفتاح في الواقع داخل منزل المالك.

أظهر الاختبار الذي أجراه نادي السيارات الألماني العام أنه من بين 237 طراز سيارة مزود بخاصية الدخول بدون مفتاح، فإن 230 منها يمكن فتحها وتشغيلها باستخدام تقنية الترحيل، في حين يمكن فتح أربع طرازات أخرى أو بدء تشغيلها.

وشمل الأمر المزيد من صانعي السيارات، إذ تضمن طرازات من هوندا وأودي وهيونداي وبي إم دبليو وكيا وسكودا وفولفو وبيجو ورينو.

بينما كانت ثلاث طرازات مضادة لتقنية الترحيل، جميعها من شركة جاكوار لاند روفر، وهي أحدث إصدارات سيارة ديسكفري، بجانب رنج روفر، وi-Pace.