فيلم سوري وآخر سعودي يحققان المفاجأة في مهرجان "صندانس"

نشر الخميس ، 31 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فيلمان، سوري وسعودي، حققا المفاجأة في مهرجان صندانس السينمائي للأفلام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزهما بجائزتين من أهم الجوائز في المهرجان.

فيلم "عزيزة" للمخرجة السورية سؤدد كعدان فيلم قصير، مدته 13 دقيقة، ويحكي قصة عن اللجوء السوري، بأسلوب الكوميديا السوداء. الفيلم من بطولة النجمين كاريس بشار وعبدالمنعم عمايري.

ولم تتمكن كعدان من مرافقة فيلمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحظر الذي يفرضه ترامب على جنسيات معينة، من بينها السورية، فتحدثت من خلال تسجيل فيديو عرض بعد إعلان فوز فيلمها بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في المهرجان.

وقالت كعدان: "الفكرة راودتني بعد أن اضطرت شقيقتي ومنتجة أفلامي إلى بيع سيارتها العزيزة لتغطية نفقات فيلمي الطويل. سيارتها كان اسمها عزيزة، لتصبح هذه السيارة رمزا لكل التحديات التي نواجهها لصنع أشياء صغيرة وسط الحروب وأعباء الحياة."

The award ceremony at Sundance Film Festival Aziza won the top prize for short films, the Grand Jury Prize !! Thanks to... Posted by Soudade Kaadan on Wednesday, January 30, 2019

أما الفيلم الثاني الذي حقق مفاجأة كبيرة في صندانس، فهو الفيلم السعودي "حفلة دنيا" للمخرج رائد السماري، الذي فاز أيضا بجائزة لجنة التحكيم.

ويحكي الفيلم قصة شابة تدعى دنيا، تكافح لتنجح حفلة تخرجها بعد أن تخلى جميع الخدم والمساعدون المنزليون عنها. الفيلم من بطولة سارة بالغنيم.

ويعتبر هذا الفيلم القصير أول فيلم سعودي يفوز بجائزة في مهرجان صندانس.